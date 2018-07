Mariano Rajoy, sobre la corrupción: "Esto se acabó; ya no se pasa ni una"

Rajoy ha llegado a su reunión en el Congreso con sus diputados convencidos de que se abre un periodo complicado: "Es probable que haya situaciones difíciles". Sin embargo, pide confianza en él y en el partido. Una confianza que ha querido extender a la corrupción. Con lo ocurrido en Valencia, sostiene, se ha llegado al límite: "Esto se acabó, ya no se pasa por ninguna".



El PP votará no a la investidura de Sánchez, independientemente de sus alianzas. Rajoy asegura que la posición de Sánchez no tiene que ver con los intereses de España: "No se puede gobernar con radicales ni independentistas".



Rajoy insiste en su propuesta de Gobierno estable con PSOE y Ciudadanos. Con la vista puesta en Cataluña advierte de que "el Estado no está en funciones". En el PP cierran filas a las críticas ante el inmovilismo.