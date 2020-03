La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado con dureza a Quim Torra después de que este afirmase en una entrevista para 'BBC World' que "el Gobierno español dice que no" al confinamiento domiciliario, a pesar de que "los expertos y científicos dicen que es la mejor manera de frenar el coronavirus".

Preguntado por qué argumento ofrecía el Ejecutivo de Sánchez para no recluir a los ciudadanos en sus casas, el presidente de la Generalitart señaló: "Ellos dicen que no es necesario y prefieren mantener abiertos los aeropuertos y los puertos, pero nosotros creemos que esa no es la mejor solución. Nosotros creemos que solo confinándonos en casa podremos ganarle la batalla al coronavirus".

Torra afirmó que "el Gobierno dice que no" al confinamiento

Unas palabras por las que Robles, cuyo Gobierno decretó el estado de alarma en toda España, ha acusado a Torra de, "una vez más, faltar a la verdad".

"Cuando dice que el Gobierno español está, de alguna manera, permitiendo la propagación del virus, ignorando que hay un decreto de alarma que restringe de manera muy considerable la libertad de movimiento de las personas, con la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los de Cataluña, en su casa, cumpliendo con sus obligaciones, lo que hace, una vez más, es mostrar que no tiene ninguna altura como responsable político y faltar a la verdad", ha declarado en una entrevista para 'RNE'.

En este sentido, la ministra ha destacado que "lo peor de todo" es que Torra "no está pensando en los ciudadanos de Cataluña": "lo único que pretende es salir en los medios por un interés propio". "Por suerte, la ciudadanía en Cataluña está muy por delante de Torra", ha apuntado.

Robles: "Torra muestra que no tiene ninguna altura como responsable político"

Además, Robles ha insistido en la idea de que "esta es una emergencia sanitaria que no distingue territorios, y y el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, estén donde estén".

"Que todos los ciudadanos de este país sepan que el Gobierno de España va a hacer que se cumpla el decreto de alarma en todas partes, y este establece unas restricciones clarísimas para las personas", ha expresado.

Torra asegura que se le malinterpretó

Por su parte, Quim Torra ha defendido que se ha malinterpretado sus palabras, ya que él se refería a un "confinamiento total" que incluyese el cierre de puertos y aeropuertos, así como que nadie tuviese que acudir a trabajar, "un 'lockdown'".

"Yo le estoy diciendo a Europa que el confinamiento total es lo que queremos porque así lo recomiendan los expertos. Se trata de elegir entre seguir como hasta ahora o la vida", ha afirmado en una entrevista para 'Catalunya Radio'.

En este sentido, el president de la Generalitat, quien ha asegurado que es "leal a los ciudadanos de Cataluña", ha criticado que siga abierto el aeropuerto de El Prat y ha criticado la presencia del Ejército en el mismo.

Torra asegura que "los expertos recomiendan el confinamiento total"

"¿Cómo puede ser que se desinfecte el aeropuerto y que continúen llegando aviones? Si el Ejército quiere venir a Cataluña y quiere ayudar, que se plante en la pista y evite que aterricen aviones", ha apuntado.

Además, Quim Torra ha querido pedir "sentido común" al Gobierno, destacando que "para aprobar el decreto de alarma nadie les consultó nada". "No conocíamos ni el borrador. Se nos envía el Ejército y no nos avisan. Esto no puede ser", ha declarado.

Carta de Torra a los líderes europeos

El president de la Generalitat, descontento con la respuesta del Ejecutivo de Sánchez a la emergencia sanitaria, ha decidido enviar una carta al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y al Comité de las Regiones para pedir al bloque comunitario que asegure que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sean "estrictamente respetadas por todos los estados miembros".

Así, Torra ha destacado que "la correcta gestión de esta crisis solo será posible si somos capaces de asegurar la máxima coordinación entre todos los niveles de gobernanza" y ha explicado que su Gobierno reclama un "confinamiento obligatorio" para que nadie pueda salir de Cataluña o entrar.