Manuela Carmena no cesará a Celia Mayer tras la polémica de los titiriteros

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado que no cesará a la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, porque hacerlo ahora sería "injusto" y ha añadido que ambas diseñarán juntas la reestructuración del área. "Yo también creo que Celia Mayer no debe cesar", ha declarado Carmena, en una entrevista en la Cadena SER. Cesarle sería "injusto" y "lo que hay que hacer es reforzar ese área con más profesionales" del mundo de la cultura para darle más "brillo", ha dicho. Carmena no ha escatimado elogios a Celia Mayer. "Tiene mucha valía y puede llevar muy bien el área pero hay que revisar" la delegación, ha manifestado.