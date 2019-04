Manos Limpias asegura que seguirá en todos los casos, incluido Nóos

El coordinador general de Manos Limpias en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, ha asegurado que el sindicato seguirá personado como acusación popular en todas las causas en las que está presente, incluido el caso Nóos, que afecta a la infanta Cristina.

En una rueda de prensa en Sevilla, Fernández ha dicho que se han personado en la causa de los ERE que se instruye en el juzgado de instrucción 6 de la capital andaluza tras renunciar el abogado que les representó durante cinco años.

Ha agregado que tienen dificultades para encontrar procurador en el caso de los ERE que no cobre y "no tema represalias", para lo que tienen de plazo hasta el próximo martes ya que, si no lo hacen, quedarán fuera de la causa, como le han recordado hoy en el juzgado.

Manos Limpias está personada, en los juzgados de Sevilla, en los caso ERE, Mercasevilla, Invercaria, los cursos de formación, los fondos Jeremie y en las irregularidades en la Fundación de Sevilla.

También deben hacerlo en el caso de las presuntas facturas falsas de UGT, cuyo juez les ha dado un plazo de cinco días para que presenten abogado y procurador tras la renuncia de los anteriores, entre ellos el letrado José María Gómez de León, que fue detenido en la Operación Nelson y puesto en libertad al día siguiente.

Tras esta operación, fueron encarcelados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz los máximos responsables de Manos Limpias, Miguel Bernard, y de Ausbanc, Luis Pineda, acusados de extorsión, entre otros delitos.

El coordinador de Manos Limpias ha asegurado que le han comunicado desde la dirección nacional del sindicato que ni ellos ni Bernard han dado instrucciones a los representantes que tienen en distintas zonas del país para retirarse de las causas en las que están personados.

Tras destacar la "simpatía personal" que tiene hacia Bernard, el coordinador andaluz de Manos Limpias también ha destacado su "humildad", a la vez que ha dicho que no ponía "la mano en el fuego por nadie".

Ha añadido que, en su opinión, Pineda "le ha comido el coco a Miguel" Bernard porque no le "cuadra" que tuvieran millones de euros y, sin embargo, carecieran de dinero para pagar a los procuradores.

En este sentido, ha asegurado que "los 85 de euros que cuesta el hotel" de la rueda de prensa los han puesto él y el nuevo abogado de las causas en la que están en los juzgados de Sevilla. También ha reiterado que Manos Limpias no se va a desmantelar y ha negado que sean un pseudosindicato ni que sean de ultraderecha, a la vez que ha enfatizado que no vienen "de las cloacas" y que se presentaron en los casos judiciales porque no se fían de la Fiscalía al ser una organización jerárquica y no independiente.

El nuevo abogado en las causas que Manos Limpias tiene en los juzgados de Sevilla, Rafael Prieto, ha asegurado que mantendrá las acusaciones "hasta las últimas consecuencias para defender a la sociedad civil" y "para que no nos roben los corruptos".