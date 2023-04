Malestar en Izquierda Unida por un nuevo vídeo electoral de Podemos, en el que el partido morado ningunea a la formación de Alberto Garzón y arremete contra Yolanda Díaz, aunque sin nombrarla directamente. Ello, a pesar de que IU y Podemos se presentan juntos en muchos territorios a las elecciones del próximo 28 de mayo.

Un vídeo en el que el partido apela a la rebeldía de sus militantes y alardea de ministras, citando a Ione Belarra y a Irene Montero, pero sin hacer mención alguna a Yolanda Díaz, aunque sí a su supuesta tibieza ante la OTAN, al aludir al "militante de toda la vida que alucina y se indigna cuando ve cómo sus ministros se ponen de perfil con la OTAN y la guerra de Ucrania".

Podemos, no obstante, se sirve de expresiones de la vicepresidenta segunda, que aseguró que "cuando emprendes un cambio de época no se hace desde la esquina del tablero" para insinuar que trata a Podemos como una minoría: así, el vídeo habla de estar "condenados a vivir en una esquinita del tablero".

El vídeo, además, habla de quien no entiende que los militantes de Podemos son 'núcleo irradiador' -"no entienden que esa gente es el núcleo que irradia"-, una idea que Íñigo Errejón -socio de Díaz- popularizó hace años en un tuit, aunque ya entonces reconocía que no era un concepto fácil de entender.

Tampoco aparece el ministro Alberto Garzón, aunque el vídeo sí hace suyos a los votantes de Izquierda Unida o a los simpatizantes del Partido Comunista. "A él le gusta más el rojo que el morado, pero su instinto le dice quiénes son los suyos", afirma la voz en off, en la que Podemos también se declara sucesor del republicanismo: "Somos su herederos", dice.

Un fragmento que ha provocado malestar en Izquierda Unida, según fuentes del partido, que consideran que el vídeo viene a "sembrar cizaña", a seis semanas de que ambas formaciones concurran juntas en las elecciones municipales y autonómicas de mayo.