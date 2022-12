Resulta que ha empezado la campaña en el norte y hay que venir volando... Rajoy nos ha contado que su vuelo ha sido "muy malo, porque había una ventolera descomunal". "Que no tiene ninguna gracia", ha apostillado Rajoy. Menos todavía si te has caído con un helicóptero y te acabas de chocar con un debate.

El Presidente del Gobierno ha subido al autobús de la prensa y nos ha explicado que no se esperaba las faltas de respeto de Pedro Sánchez, que se las toma como una agresión y que le salió del alma llamarle "ruin". Y que el PP va a ganar las elecciones.

A todo esto, la casualidad (y creo que un descuido de organización) ha llevado a Rajoy a visitar en Logroño una frutería que se llamaba...Pedro. ¡PEDRO! Cuando lo he visto no daba crédito. Entonces, el candidato del PP ha intentado salir al paso entre risas diciendo que seguro que ese Pedro, el de los tomates, "es el bueno".

Aquí cada palo aguanta su vela, porque el Presidente del PP de La Rioja me pregunta cada vez que me ve cómo llevo mis escasas posibilidades de ser directora de laSexta...

Este martes ha terminado con una foto oficial de Rajoy con la caravana de prensa. Cuando estábamos posando, le he lanzado una sugerencia: "Sonría, Presidente, como si esto no fuera una tortura...". Y entonces, en plena carcajada para la foto, me ha respondido: "Oye, qué mala leche tienes...".

Y la verdad es que sí. Pero ni a mí se me hubiera ocurrido llevarle el día después del debate a un sitio que vende calabazas y encima se llama Pedro.