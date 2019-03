Maíllo afirma que si Sánchez no retira la moción contra Rajoy será "el Judas" de España

Durante su intervención en la Junta Directiva Provincial del PP de Zamora, Martínez-Maíllo ha acusado a Sánchez de querer acceder al Gobierno "con Podemos, los del casoplón; con Esquerra, el PdCAT y Bildu", por lo que ha lamentado que los apoyos socialistas puedan basarse en "los independentistas, los que pretenden romper España y los herederos del terrorismo".

"Si triunfa esta moción vamos a tener a España como rehén de los independentistas", ha afirmado en referencia a la moción de censura presentada por el PSOE, al que ha avisado de que pretender gobernar con 84 escaños es "una auténtica irresponsabilidad" y que hay apoyos "indeseables, que es mejor no tenerlos".

Por este motivo, ha hecho un llamamiento a "los socialistas de bien" para que "hagan reflexionar a Sánchez" sobre una moción de censura que considera "irresponsable, inmoral, que es un auténtico peligro para España y que hace daño a España y a los españoles". "A todos aquellos que en 2015 y 2016 dijeron que con los independentistas no, yo les pido que no callen", ha reclamado.

Además, ha asegurado que lo que hay en el fondo de esta moción es un intento de "deslegitimar al PP para gobernar" porque "algunos no han aceptado el resultado electoral". Martínez-Maíllo se ha mostrado convencido de que "este intento de echar al PP y deslegitimarlo" va a fracasar y de que el partido "va a salir reforzado de cara al futuro".

El coordinador general del Partido Popular ha enfatizado además que "Pedro Sánchez se ha echado al monte, sin consultarlo con sus diputados, sin apoyos y sin un programa". "Para qué presentar un programa, si lo importante es echar a Mariano Rajoy de la Moncloa, ese es el único programa que tiene Pedro Sánchez", ha señalado el también diputado del PP por la provincia de Zamora.

Martínez-Maíllo ha añadido que el líder de los socialistas ha presentado la moción de censura "con nocturnidad, a ver si no se entera nadie" porque el objetivo, según sus declaraciones, es llegar a ser presidente del Gobierno "aunque sea a costa de España y de los españoles".

"Hemos pasado del no es no al yo es yo", ha ironizado el dirigente popular, quien se ha dirigido a Pedro Sánchez para preguntarle si se ha enterado de que los españoles no le quieren. "¿Por qué tenemos que aceptar un presidente del Gobierno que los españoles no desean?", se ha preguntado el coordinador general del PP.

En el caso de que la moción de censura no prospere, Maíllo se ha preguntado durante su intervención "quién reparará el daño a España" y ha asegurado que al secretario general del PSOE "no le puede salir gratis" esta decisión. El diputado nacional ha asegurado que el país está en estos momentos para tener estabilidad, "es lo que quieren los españoles", ha asegurado.

El coordinador general del PP ha hecho referencia además a la aprobación inicial de los Presupuestos Generales del Estado, a falta de pasar el trámite del Senado, y al acuerdo alcanzado entre siete formaciones políticas, lo que considera "muy positivo". "Con los únicos que no hemos pactado es con Bildu y Esquerra, con los que ahora quiere pactar el PSOE", ha reprochado.