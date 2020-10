El tono bronco que se vive en el mundo de la política parece haberse trasladado al Congreso de los Diputados con toda su crudeza. La diputada de Vox Macarena Olona denuncia haber recibido insultos por parte de la bancada popular durante la moción de censura.

En una entrevista a 'OkDiario', Olona afirma que algunos diputados del PP llamaron "gilipollas" a la bancada de la formación de extrema derecha. "Me estoy pensando desvelar los nombres", añadía amenazante la diputada.

Es el -por el momento- último mensaje cruzado entre Vox y el PP tras el duro discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal, algo que dejó "afectado personalmente" al líder de Vox.

"Los ataques me han afectado en el terreno personal, la ruptura es cierta. No puedo seguir hablando bien de Pablo Casado. Estoy indignado pero no lo voy a llevar al terreno político", develaba tras su fallida moción de censura.

"No es que no seamos valientes, que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes", dijo Casado a la bancada de Vox, que "no se esperaba" un discurso así.