Luis del Rivero, expresidente de Sacyr: "Los 'apuntecitos' de Bárcenas me han costado que me consideren un corrupto"

El que fuera presidente de Sacyr Vallehermoso entre 2004 y 2011 Luis del Rivero ha negado en el Congreso que en España existiera un sistema por el que las constructoras hicieran entregas de dinero a los partidos políticos para obtener a cambio adjudicaciones de obra pública, con la excepción de Catalunya, donde había que pagar el 3%.

Así lo ha asegurado Del Rivero ante la comisión que investiga la financiación ilegal del PP en respuesta al portavoz de ERC, Joan Tardà, al que ha recalcado que su empresa no hizo obra pública en Catalunya mientras gobernó Convergència porque había que pagar esas comisiones del 3%, pero sí bajo el tripartito de PSC, ERC e ICV, "porque no había que pagar".

Después, en respuesta al diputado de Bildu Oskar Matute, ha puntualizado que a él personalmente nadie le pidió dinero para poder trabajar en Cataluña, pero que su empresa se presentó a concursos y no ganaron "nunca", lo que él achaca a que no pagaban antes.

"Es claramente mentira que por un lado entrara dinero y por otro obras. No ha existido esa cultura, sería absurdo", ha sentenciado Del Rivero, quien ha recalcado que eso "no lo necesitaban ni las empresas ni los partidos" porque con la ley de financiación de partidos que había antes "no necesitaban doparse".