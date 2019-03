Luis Bárcenas sale de prisión: "He hecho caso a Rajoy y Luis ha sido fuerte de verdad"

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha salido de la prisión de Soto del Real después de permanecer allí 19 meses. Acerca del retraso, Bárcenas ha dicho que "el director debía estar ocupado y no podía firmar la salida definitiva". También ha añadido que se encuentra "bien".



Ante la posible existencia de una contabilidad B en el PP, Bárcenas ha subrayado que desde un primer momento reconoció que "los documentos eran rigurosamente ciertos" y que él y Lapuerta eran "responsables de la contabilidad, una contabilidad de ingresos y gastos donde se hacían apuntes".



Sobre Mariano Rajoy, Bárcenas ha declarado que no tiene "ningún mensaje" para él y ha añadido que le ha hecho caso y que "Luis ha sido fuerte de verdad". También ha destacado que "el Partido Popular no ha tenido nada que temer y no tiene nada que temer ahora: "Desde mi punto de vista, el PP es el partido que debe gobernar España, otra cosa es que haya ciertas personas que no se han comportado como se deberían comportar".

Preguntado por si quería enviar un mensaje a María Dolores de Cospedal, ha contestado que no tiene "mensajes para nadie" y ha insistido en que quiere "recuperar el año y medio largo perdido".



También ha destacado Bárcenas que "las responsabilidades las deben asumir todos" y que él asumirá su parte de responsabilidad como ha hecho siempre.



Frente al cambio de criterio de quienes antes le alababan, ha apuntado que "se trata de la vida misma, no una cuestión exclusiva del Partido Popular". No obstante, ha añadido que no le ha dolido ningún rechazo en particular porque "quienes tenían que estar siguen estando".



Acerca de su periodo en la cárcel, ha subrayado que no ha vivido "ningún momento duro, independientemente de la persecución de Instituciones Penitenciarias dentro de Soto del Real, de trato de desfavor". En este sentido, ha sostenido que "la separación de la familia es el momento más duro"



Sobre su defensa y la labor del abogado Javier Gómez de Liaño, ha declarado que "Liaño es una persona que ha sido un apoyo fundamental que ha perdido su tiempo para dedicar muchos domingos por la tarde para cumplir con la obligación de visitar a una persona que está sufriendo" y también ha sostenido que "no ha habido una ruptura abrupta".



"El trato con mis compañeros ha sido espléndido en todo momento, he conocido a personas que merecen la pena y en todo momento la relación ha sido de un trato absolutamente cordial", ha dicho en referencia a los 19 meses encarcelado. Bárcenas también ha apostillado que tiene las "ideas muy claras" de por qué ha entrado en la cárcel y ha afirmado que ahora va a "estar con su mujer y a leer mucho".