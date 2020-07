Con la llegada del verano, son muchos los sanitarios que creen que actualmente se está contratando para cubrir las vacaciones, no para posibles brotes de coronavirus. En laSexta, recogemos varios testimonios que hacen que nos demos cuenta de la temporalidad de los contratos de aquellas personas que están en primera línea en la crisis del coronavirus.

Elena es auxiliar de enfermería. El 10 de marzo, fue contratada como refuerzo para la COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Cuando llegó el 31 de mayo, pese a ser contrato COVID, su contrato finalizó y se fue al paro en el mes de junio. "No se entiende que si el COVID no se ha acabado no me hayas renovado automáticamente, no hayas cumplido la palabra", comenta.

Según CSIF, durante los meses de mayo y junio se han perdido 18.000 empleos. En el periodo estival, se les vuelve a contratar bajo el contrato COVID. “Todos hemos sido prescindibles en junio y hemos empezado en julio para cubrir las vacaciones, algo que no se entiende, porque si soy contrato COVID no estoy para verano", agrega Elena.

Desde los sindicatos, denuncian que no se están reforzando las plantillas y que las contrataciones son similares a las de otros verano. María José García, portavoz de SATSE, critica que se esté “volviendo a reducir las plantillas”. Una situación que vivieron Rosa, Sonia y María Jesús en el Hospital General de Ciudad Real . Las tres cubrían varias bajas que acabaron justo tras el pico de la crisis sanitaria.

"Cuando superaron el tema COVID, nos echaron porque ya no les hacíamos falta" , afirma Rosa. Los contratos COVID en este centro sí se han renovado hasta finales de septiembre, pero según aseguran, no se ha reforzado la plantilla con sustitutos para las vacaciones.

Una situación que se está dando también en Lleida, que ya ha solicitado personal a la Generalitat. Advierten que ante cualquier rebrote, falta personal en el sistema sanitario español.