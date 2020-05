Las personas que han superado el coronavirus advierten de que seguimos teniendo que tomar precauciones. Y lo hacen contando sus desagradables experiencias, para que a pesar de haber iniciado la desescalada nadie se relaje.

Es el caso del deportista Alfonso Reyes, que hizo jaque mate al COVID-19, pero no sin tener que luchar. "Lo pasé muy mal, fueron días muy duros. Estuve en el hospital con neumonía bilateral con oxígeno y medicación", relata.

Totalmente curado, y ya teletrabajando sin problema, el exbaloncestista manda un claro mensaje: "Ahora en esta etapa de desconfinamiento hay que extremar las precauciones, no bajar la guardia. No podemos volver a la situación de los últimos días".

"Yo me salvé, no todos se salvaron".

El mensaje de no bajar la guardia lo lanzan todos los curados, después de eternos días hospitalizados en los que lo han pasado mal. "Si no somos responsables y pensamos que esto ya ha acabado, el virus volverá a atacar", advierte Kike Mateu, paciente curado.

Jonan Basterra, también recuperado del COVID-19, lo tiene claro: "Estuve 18 días en total con el coronavirus y tengo un amigo que lleva 46 y sigue en el hospital. Os aseguro que no querríais pasar por esa experiencia".

También Mariluz Ledo, curada, pide "tomar todas las precauciones posibles para no seguir contagiándonos". Juan es aún más duro en su mensaje: "Yo me salvé, no todos se salvaron. Todo lo que sea más de cero víctimas es mucho".

Carmen, que ya por fin puede asomarse a la ventana de su casa de Triana, tras pasar días difíciles con el coronairus, siente miedo. "Vivo a la entrada de un parque y a las 20:00 horas esto es una verbena", cuenta. Ellos, los que han superado la enfermedad, son conscientes de las ganas que todos tenemos de salir, pero como Tomás, piden que se haga "con responsabilidad".

De su parte también, mensajes de ánimo. "Si lo hacemos pasaremos no a la nueva normalidad descafeinada, sino a la de antaño que todos tenemos", concluye Jonan.