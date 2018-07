Los magistrados del Tribunal Constitucional rechazan las alegaciones de Carles Puigdemont

DECISIÓN POR UNANIMIDAD

El pleno del Constitucional se ha reunido para analizar la suspensión cautelar de la investidura de Puigdemont si no está presente. Según fuentes consultadas por laSexta, el pleno ha rechazado por unanimidad el escrito presentado por Junts per Catalunya en el que solicitaba la nulidad del auto que suspendía la investidura no presencial.