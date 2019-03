Los encontronazos de Bárcenas en una tensa comisión sobre la caja B del PP en el Congreso

NO HA CONTESTADO A CASI NINGUNA PREGUNTA

La intervención de Luis Bárcenas en la Comisión de investigación sobre la caja B del PP en el Congreso no ha estado exenta de polémica. Ha tenido varios rifirrafes con los diputados de la oposición que le preguntaban: no ha querido pedir perdón y ni siquiera ha respondido con un "no voy a contestar".