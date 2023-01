Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha decidido remodelar su Gobierno, cambiando tres carteras y prescindiendo de Mabel Campuzano, la diputada expulsada por Vox que hasta ahora era consejera de Educación.

Su puesto lo ocupará Victor Marín, mientras que los otros nombramientos han sido los de Concepción Ruíz Caballero como consejera de Política Social, Familias e Igualdad, y el del senador del PP Juan María Vázquez Rojas, al frente de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Innovación.

López Miras ha defendido este cambio como un impulso para lo que queda de legislatura, centrándose en áreas que no han tenido mucho protagonismo hasta ahora. "Con ellos garantizamos fortaleza, estabilidad y unidad en el Gobierno", asegura.

Sobre Campuzano, afirma que no guarda ninguna relación con Vox, por lo que su salida no tiene nada que ver con estrategias políticas o de vinculación política. Además, se ha pronunciado acerca de la polémica levantada en Castilla y León por parte de su compañero de filas Alfonso Fernández Mañueco y de su vicepresidente, Juan García Gallardo, sobre el plan antiaborto anunciado por Vox y luego rectificado por el PP.

"Aún no he entendido qué es lo que se ha dicho en Castilla y León. En algunos medios se habla de obligatoriedad, en otros de ofrecer... Aún no sé cuál es la decisión que se ha tomado", agrega.