Aunque ha abandonado Ciudadanos, Marcos de Quinto sigue dando qué hablar en redes sociales. Y en esta ocasión ha sido por unas declaraciones que ha vertido en Twitter a propósito de Irene Montero, ministra de Igualdad, y cómo ha llegado la dirigente a dicho Ministerio.

De Quinto ha compartido en su cuenta personal una noticia del medio 'VozPópuli' titulada '¿Por qué Irene Montero nos trata a las mujeres como auténticas subnormales?'. Junto a esta publicación, ha adjuntado una reflexión que ha provocado una intensa lluvia de críticas y reproches entre los usuarios de Twitter.

"Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que 'no se arrodillen ante los hombres'. Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra", ha destacado el exdiputado de Ciudadanos en Twitter sobre la noticia de Irene Montero.

Poco después ha matizado sus declaraciones: "Cuando digo 'así ha llegado', me refiero a 'alertando'… no a 'arrollidándose'. No nos confundamos, por favor". Sin embargo, ya había destapado la indignación de multitud de usuarios que no dudaron en denunciar y recriminarle sus palabras.

"Qué desagradable debía ser tenerte de responsable o compañero. Los lugares que desocupas se vuelven mejores", o "Imagino que se puede ser más despreciable todavía, pero me parece tan difícil" son algunos de los mensajes que ha recibido De Quinto en Twitter, donde también se ha hecho referencia a su aclaración. Otros usuarios han asegurado que se trata de un "cobarde" porque su "aclaración no se la cree nadie".