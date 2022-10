El aumento de casos de COVID-19 en otoño augurado por los expertos se empieza a notar. Hay una incidencia de 221 casos (221,58) por cada 100.000 habitantes entre mayores de 60 años. La incidencia que más sube es la de mayores de 80 años. (De 278 IA a 322 IA). Por comunidades, es Madrid la que notifica un aumento significativo de los ingresados en UCI: en una semana han aumentado un 65% (De 23 personas a 35). Cada vez se hacen menos test de control.

La subvariante de Omicron que ahora es la dominante en COVID causa síntomas casi idénticos a la gripe: tos seca, dolor de garganta, dolor muscular, cansancio, congestión nasal... La única diferencia es que con COVID podemos perder el gusto y el olfato y alterar el ritmo cardíaco, aunque no siempre. Precisamente, con el aumento de casos de gripe y la incidencia de COVID subiendo, vuelve una pregunta ya propia de estas fechas: cómo saber si tengo gripe A, gripe B o COVID.

Los test combinados que diagnostican COVID y gripe al mismo tiempo ya se venden más que los tradicionales. Tienen el mismo formato que los que nos hacíamos cuando estalló la pandemia, solo que ahora son dos pruebas. Con un test nasal o salival, en 15 minutos están los resultados. "Si sale más de una raya, es que tenemos gripe o COVID, eso puede pasar. Y si no sale ninguna, es que no tenemos ninguna de estas patologías y podría ser un resfriado común", ha contado a laSexta Ariadna Condon, farmacéutica.

El coste que no llega a los tres euros. "El precio marcado es de 2,94 tanto para el simple como para el doble, y no es necesaria receta médica", ha detallado Condon. Los farmacéuticos confirman que este año no habrá problemas de stock. Una acción para velar por nuestra salud a través de una herramienta que nos permite diferenciar estas enfermedades que presentan síntomas muy parecidos. En este sentido, esta temporada de invierno se prevéeeen más contagios por COVID, pero con hospitales contenidos.