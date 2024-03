En 2024 se cumplen 20 años de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero y su llegada a la Moncloa, que continúo con una serie de decisiones y políticas que marcaron la historia de España y que muchas de ellas se mantienen y son muy bien valoradas a día de hoy.

Manuel Sánchez, autor del libro 'Zapatero, el legado progresista', explicó que aquella victoria en 2004 fue muy inesperada: "Zapatero estaba discutido, porque no había ganado nada, y a la primera llegó al gobierno".

Tras su victoria, llegaron una serie de decisiones que no dejaron indiferente a nadie: la retirada de las tropas españolas de Irak, la disolución de ETA, ley de violencia de género, creó el Ministerio de Igualdad, nombró por primera vez a una vicepresidenta primera...

No obstante, su segunda legislatura quedó manchada por la crisis económica, que como recuerda Manuel Sánchez, no tuvo problema en reconocer sus errores: "El reconoce que se equivocó, pero no quiso engañar a nadie".

Ahora, 20 años después, sigue interviniendo activamente en eventos del PSOE para ayudar y defender a Pedro Sánchez, algo que el autor asegura que valoran muy bien dentro del partido en comparación con el otro expresidente socialista: "A Zapatero lo quieren mucho, no se puede lo mismo de Felipe González".