Este sábado el PSOE ha organizado un acto en Bilbao que lideraba Eneko Andueza, candidato socialista para las elecciones vascas, donde ha contado con el apoyo de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en un día en el que han homenajeado al expresidente y han sacado pecho de sus políticas afirmando tener la conciencia tranquila.

"Si este país vive en paz y libertad es gracias a dos gobiernos liderados por Zapatero y Patxi López", explicó Andueza resaltando la importancia de los dos socialistas durante sus respectivos mandatos.

Tras la intervención del candidato vasco, llegó el turno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que aseguró que el PSOE es "lo mejor que le ha pasado a la historia de España": "El PSOE está en paz consigo mismo por su historia, por la tarea que hace por España, y orgulloso de que Euskadi y España estén en paz. Lo mejor que le ha pasado a la historia de España es el PSOE".

Además, es el expresidente también defendió de las críticas de la derecha a Pedro Sánchez y su ley de amnistía: "Se reprocha a Pedro por el esfuerzo que hace en Cataluña. Dentro de cuatro años celebraremos el trabajo que ha hecho en Cataluña".

Un presidente del Gobierno que también intervino en Bilbao y también resaltó las políticas que está acometiendo: "Queremos ganar para gobernar y transformar. Es un gobierno de la gente. Hacemos defensa de los sistemas públicos y del feminismo. Recuerdo a las víctimas del COVID y reivindicar el trabajo de los profesionales de salud y la vacunación. Ertes, transferencias de autónomos...ayudas del Gobierno que están detrás del actual comportamiento económico de España".

Sánchez también indicó su apuesta por la energía renovable, algo que "no habría sido posible con el PP". Y llevó su intervención a valorar positivamente sus políticas de pensiones y vivienda: "Cuando termine la legislatura, no solo estarán más revalorizadas (las pensiones) si no que la hucha estará en 25 mil millones de euros. Y es más útil centrar el debate en la vivienda, los jóvenes, desigualdad, las guerras. La tarea de un gobernante es afrontar los desafíos".

El líder socialista pidió confianza a la población acerca de la ley de amnistía: "A aquellos que tienen dudas, les pido que confíen. Con ello se hace una democracia más fuerte".

Por último, también quiso destacar la lucha del PSOE contra la corrupción, en una alusión al 'caso Koldo' sin mencionarlo directamente: "Hay partidos que institucionalizan la corrupción y el nuestro la corta de raíz".