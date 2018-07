laSexta Noche sienta a PSOE, Podemos y Ciudadanos en la 'mesa negociadora'

EL PROGRAMA CONTÓ CON ÓSCAR LÓPEZ, PABLO ECHENIQUE Y FERNANDO DE PÁRAMO

laSexta Noche sentó este sábado en la misma mesa a los miembros de varios partidos con el objetivo de analizar, desde distintas perspectivas, la situación de los pactos de Gobierno en España. En esta ocasión, Óscar López, del PSOE, pidió a Podemos que no desperdicie la oportunidad de oro de evitar un gobierno del PP. Pablo Echenique, de la formación morada, piensa que el PSOE no tiene que conseguir solo un acuerdo de investiudura, sino un gobierno. Fernando de Páramo, de Ciudadanos, alertó de que no se puede trocear a España.