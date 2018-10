Las pensiones abren una nueva brecha en el Gobierno: Valerio y Calviño discrepan sobre cómo revalorizar las pensiones

La ministra de Trabajo defiende el acuerdo del pacto de Toledo de la semana pasada sobre la revalorización de las pensiones conforme al IPC real y asegura que el compromiso del Gobierno para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas es "inquebrantable".

Sin embargo, la ministra de Economía no lo ve tan claro y asegura que la inflación no puede ser el único baremo para calcular ese incremento: "No podemos fijarnos solo en un parámetro. Es necesario analizar una serie de variables".

Al FMI el acuerdo del Pacto de Toledo tampoco le ha gustado y dice que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. "Esa medida aplicada de forma aislada pondría en riesgo el sistema de pensiones", apunta Schaechter, jefa de la misión del FMI en España.

Valerio es consciente y avisa de que habrá que actuar sobre los ingresos para hacerlo sostenible: "Garantizada la sostenibilidad social, hay que tomar medidas que garanticen la financiera".

Desde Podemos avisan que cualquier cosa que no sea ligar la subida de las pensiones al IPC real significará que no haya Presupuestos.