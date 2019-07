Pedro Sánchez podría ser reelegido presidente del Gobierno. "Estamos convencidos de que habrá acuerdo", aseguró la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, tras conocerse que Pablo Iglesias daba un paso al lado y renunciaba a entrar en el Consejo de Ministros. La estabilidad de su futuro Ejecutivo depende de un pacto con Podemos.

En este sentido, para el politólogo Lluis Orriols "la fórmula más fácil para que Sánchez no solo llegue a la mayoría simple en una investidura, sino que también alcance cierta estabilidad, pasa por un acuerdo con Podemos". De no alcanzar una mayoría absoluta en la primera votación, Sánchez afronta una segunda sesión el jueves en la que le bastaría con obtener más 'síes' que 'noes'.

Un camino con menos baches si a los 123 escaños del PSOE y al 'sí' del Partido Regionalista de Cantabria se le sumasen los 42 de Podemos, el diputado de Compromís y los seis de PNV, una opción que no aclaran los nacionalistas vascos. "Podemos votar que sí o podemos abstenernos", se ha limitado a declarar Aitor Esteban, portavoz de la formación en el Congreso.

Una receta que no saldrá adelante si Unidas Podemos no llega a un acuerdo con PSOE. En el caso de que el partido de Pablo Iglesias se abstuviera, necesitaría del apoyo de los independentistas para sacar adelante su investidura. Tanto ERC como EH Bildu ya han asegurado que no bloquearán una investidura de izquierdas. "Bildu no será un obstáculo para la investidura, sea cual sea el resultado de las negociaciones entre Sánchez e Iglesias", ha puntualizado Mertxe Aizpurua, portavoz del partido en el Congreso.

Sin embargo, no dejan clara su postura, a la espera de si hay o no acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. Es el caso de Esquerra Republicana de Catalunya. "No podemos tener un posicionamiento sobre un acuerdo, sobre un hecho, sobre un supuesto gobierno que no existe", ha señalado Gabriel Rufián, diputado de ERC. La última opción de los socialistas pasaría por las abstenciones de PP y Ciudadanos.

Sánchez podría ser investido presidente incluso con los votos en contra del resto de partidos, aunque esta fórmula parece bastante improbable. "Los 'noes' parece que están muy fijos y por lo tanto son 149 que de ahí no van a salir", ha detallado Paloma Román, directora de la Escuela de Gobierno de la UCM. Son los 149 del PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma.

A estos se le unirían los dos votos de Coalición Canaria, cuya portavoz, Ana Oramas, que ya expuso su posición en una entrevista concedida a OndaCero. "¿Yo me voy a abstener por solidaridad? ¿Pero estamos locos?". Investiduras que dependen cada vez más de la diferencia que pueda suponer un solo escaño. "Hablamos de piezas que, aunque parezcan menores..., un voto aquí es oro", ha precisado Román. Votos que podrían abocarnos a las quintas elecciones generales en apenas cinco años.