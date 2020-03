Las farmacéuticas denuncian que diferentes laboratorios y distribuidoras les están obligando a comprar productos de parafarmacia como condición si quieren recibir geles o mascarillas, material de protección imprescindible frente al coronavirus. "Ligan la venta de estos productos a la de otro complementario", explica Jordi Casas, secretario colegio de farmacéuticos de Barcelona.

Los afectados por esta práctica critican la mala praxis. "Exigen que, aparte de comprar el equipo de protección individual, compremos otro tipo de material que ahora mismo no necesitamos ni podemos invertir en ellos", explica Belén, farmacéutica.

Incluso varias farmacias ya han recibido ofertas de proveedores no habituales, y que no están en las listas oficiales, ofreciendo este material a un precio muy superior al habitual. Algo que le ha ocurrido a Paloma Pérez, propietaria de una farmacia en Madrid: "Hemos recibido ofertas para comprar geles, pero yo lo que no me merece confianza lo he rechazado".

Desde el colegio de farmaceúticos de Barcelona aseguran que esta práctica no es ilegal, pero ya han enviado un comunicado a todas las farmacias para apelar a la ética profesional y para pedir a los farmacéuticos que no adquieran ningún producto a través de canales no oficiales.

"Hay garantizar que los productos que se adquieren tiene todas las garantías y que los precios entran dentro de una lógica para evitar entrar en el juego especulativo" , reivindica Casas.