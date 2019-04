Largas colas en las administraciones por la falta de funcionarios: sólo un 0,7% tiene menos de 30 años

En una comisaría no dan cita para renovar el DNI hasta dentro de dos meses. "Me ha salido un viaje, tengo el pasaporte caducado y dicen que no hay hora hasta mayo", se queja una señora.

La culpa, asegura un funcionario, la tiene la reducción de empleados públicos: "Se está utilizando a gente de Correos para el DNI", señala Enrique Iuzuriaga, funcionario.

Una falta de oposiciones y de ofertas de empleo público que ha originado que apenas haya cantera: solo el 0,7% de los trabajadores tiene menos de 30 años. "Los empleados públicos menores de 30 años se han reducido un 80%", señala Adolfo Fernández, presidente del CSI-F.

Falta de personal, que según el sindicato, está provocando el cierre de oficinas como en la Seguridad Social e incrementando de sobremanera la carga de trabajo en servicios como el de Empleo.

Ahora, el Gobierno ha anunciado 19.000 plazas, pero a cambio de que la oposición apoye los presupuestos, algo que consideran un chantaje. "Que no se escude en los presupuestos para convocar oposiciones", señala Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO.

Una falta de oposiciones que según CSI-F ha hecho perder 180.000 puestos de trabajo en el sector público.