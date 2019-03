Lapuerta se niega a declarar y dice que aportará "datos" cuando mejore su salud

"Quiero solemnemente afirmar que no he tenido nunca un enriquecimiento ilícito", ha asegurado hoy al juez el extesorero del PP Álvaro Lapuerta en un escrito de una página que ha leído, en el que ha explicado "brevemente" las razones de acogerse a su derecho a no declarar.

"Me acojo a mi derecho constitucional a no declarar e intereso a su señoría si se me permite explicar brevemente las razones de acogerme de momento a ese derecho", ha comenzado leyendo Lapuerta al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ante quien ha comparecido por segunda vez como imputado en la investigación de la supuesta caja B en el partido.

En el escrito, estas razones se dividen en tres partes, la primera de ellas sobre su delicado estado de salud, que ha esgrimido como argumento principal para no declarar. "Los médicos me han dicho que mis secuelas vasculares suponen un riesgo serio si me someto a situaciones de tensión o fatiga mental y solo mi presencia aquí ya me lo supone", ha dicho al respecto. Ha añadido que su mujer, sus hijos y el médico le han desaconsejado que sufra ese riesgo "que, al parecer, es elevado, al menos de momento, aunque todo apunta", ha añadido, a su "pronto restablecimiento".

"No he tenido nunca un enriquecimiento ilícito"

En segundo lugar, ha explicado que ha "intentado" tener sesiones de trabajo con su abogado "sobre este proceso y sus hechos". "Él, profesional en el que confío, me afirma que no estoy de momento en condiciones de entender el alcance del proceso ni perfilar sus hechos. Él me desaconseja que en este momento declare y yo atiendo a su opinión", ha indicado. La tercera explicación se ha referido a su voluntad de colaborar en la investigación del juez Pablo Ruz sobre la supuesta contabilidad B en el PP. "No quiero -ha leído- que se entienda esta renuncia a declarar como falta de colaboración. Todo lo contrario, en cuanto esté algo restablecido, pueda y no haya riesgos, impulsaré mi declaración".

Ha continuado diciendo: "Quiero afirmar que nunca he faltado a la verdad, tampoco cuando ya declaré sobre estos hechos. Quiero solemnemente afirmar que no he tenido nunca un enriquecimiento ilícito". El extesorero del PP ha asegurado entonces que su "patrimonio es visible y sus orígenes conocidos". "Quiero que conste -ha dicho para concluir- mi autorización expresa a que, en cualquier país del mundo, autorizo el levantamiento del secreto bancario y, en este sentido, he dado instrucciones a mi letrado".