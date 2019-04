Xelo Huertas llevará a los tribunales a Podemos, su propio partido, por acusarla de corrupción

Xelo Huertas, la presidenta del Parlamento balear, asegura que se enteró de todo por la prensa: "No he recibido ninguna llamada, tenía una mañana de trabajo, me llamó una periodista y me dijo que había una rueda de prensa a las cuatro de la tarde".

Suspendida de militancia, asegura que va a enfrentarse a su partido. Desde la dirección estatal defienden que han actuado por petición de Podemos Baleares.

"Nosotros lo que hemos hecho es ejecutar una petición que nos ha hecho la dirección autonómica ante un caso que es todavía presunto y que tiene que investigar la comisión de garantías", explica Irene Montero.

Ahora ella y sus otros dos compañeros apartados tienen tres semanas para explicarse, mientras el PP pide responsabilidades a la presidenta de Baleares: "Pedimos a Francina Armengol que dé la cara porque fue ella la que eligió a sus socios de Gobierno tras las elecciones, fue ella la que optó por gobernar con Podemos". Aunque Xelo Huertas ya ha dado una sorpresa, ha votado en tres puntos de la mano del PP y contra su propio partido.