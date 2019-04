La oposición y la acusación critican que Rajoy pueda declarar por videoconferencia: "Se reserva para los que residen en el extranjero"

Para testificiar por la financiación del PP, Rajoy prefiere de nuevo el plasma. Su partido ha pedido al tribunal que declare en el 'caso Gürtel' por videoconferencia. La razón: alegan que es para no perturbar su agenda.

"Al ser una figura tan importante como el presidente del Gobierno, por razones de orden público y seguridad parece lo más razonable", considera Fernando Martínez Maíllo, Coordinador General del PP.

Sin embargo, hace unos días el mismo presidente no era tan exigente, pues afirmaba: "Estaré a lo que me digan los tribunales". Precisamente, será el tribunal quien tenga la última palabra. Pero para la acusación está claro: Rajoy tiene que estar presente.

"La videoconferencia se reserva para personas que residen en el extranjero", señala Francisco Montiel, de ADADE. Desde Jueces para la democracia aportan más argumentos. "No hay ningún precedente de alguien que viva en Madrid y no comparezca en persona", ha señalado el magistrado Joaquim Bosch.

Desde Podemos también piden que Rajoy haga el paseillo. "Que el señor Rajoy no vaya a la Audiencia Nacional es impresentable", considera el líder de la formación morada. Sin embargo, el PP dice que no quiere circos porque, aseguran, Rajoy no sabe nada.

"Podían llamar al señor Rajoy como al papa de Roma para ver lo que pasó en ese momento, porque saben lo mismo", ha criticado Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso. Ello, a pesar de que Correa apuntó a lo más alto.

El PSOE afirma que Rajoy no se podrá escaquear, y también pedirán que el presidente del Gobierno se persone en la comisión de investigación.