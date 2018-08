Autopistas, pensiones, acercamiento de presos... las cuestiones por las que la oposición pide la comparecencia de Sánchez y 12 ministros en el Congreso

Este lunes ha sido el primer día de curso en el Congreso. Ha habido abrazos, besos, confesiones y buena sintonía hasta que el Partido Popular ha tomado la palabra. "El señor Sánchez ha perpetrado un asalto democrático pero indigno al poder, para presidir el Gobierno hay que ganar unas elecciones", señala la diputada Beatriz Escuero.

Pero hay quién corrige al PP. Joan Baldoví, diputado de Compromís, responde explicando que "no hay ningún asalto, hay cambio democrático de Gobierno". Desde el PSOE creen que el tono responde al cambio de roles y aseguran que "no han encajado bien pasar a la oposición porque el Gobierno es legítimo pero no se hacen a la idea y están resentidos".

Una oposición desde el PP que se antoja dura en un Parlamento donde poco han cambiado algunas las cosas tras el verano. "Somos conscientes de que al Gobierno se le hace oposición, pero sería conveniente que no se le hiciera a su país con una tragedia tan enorme como es la violencia de género", indica Patricia Blanquer, diputada del PSOE.

De las 27 peticiones de comparecencia para 12 ministros y el presidente Sánchez, 12 de ellas proceden de las filas del Partido Popular, utilizando cada una de las peticiones para criticar al Gobierno.

Por ejemplo, la situación en Nicaragua que ha servido para censurar una diputación permanente donde se está hablando de educación, agricultura, los lazos amarillos o la corrupción.