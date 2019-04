La jueza rechaza investigar a Chaves y Griñán por los cursos de formación en Andalucía

RECHAZA LA DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE DELPHI

Chaves y Griñán finalmente no serán investigados por el fraude de los cursos de formación en Andalucía. La jueza que instruye el caso, María Núñez, ha rechazado la denuncia de los trabajadores de la empresa Delphi. Se suma así a la teoría de la Fiscalía anticorrupción que concluyó que no había indicios suficientes, sino solo conjeturas y que, por tanto, no se podía demostrar la participación de los dos expresidentes en esta trama.