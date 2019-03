La Generalitat envía 55.000 cartas a quienes deberían formar las mesas electorales

PREPARATIVOS PARA EL REFERÉNDUM

Sostiene que quienes reciban estas cartas están obligados a acudir, aunque podrían no llegar porque Correos tiene la orden de no hacer ningún envío vinculado con la consulta. Al respecto, Rajoy ha pedido a los catalanes que no vayan a las mesas electorales si son citados: "Es un acto ilegal".