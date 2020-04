Los cuatro millones de trabajadores afectados por un ERTE viven una situación de incertidumbre. La avalancha de expedientes hace que se estén provocando retrasos en el pago de las ayudas, algo que da lugar a situaciones con nombres y apellidos.

Rebeca, Borja o Samuel son algunos de estos nombres que hablan con laSexta. En común, esa incertidumbre de no saber qué pasará mañana, de no saber si podrán hacer frente a sus facturas.

En el caso de Rebeca Gómez, dejó de trabajar el 13 de marzo, días por los que cobró 440 euros, sin contar con más ingresos hasta que llegue su prestación por desempleo. Tenía ahorros, pero reconoce que ese dinero "se gasta" con el paso de los días.

Peor situación vive Rebeca Jiménez. Reconoce no tener ahorros y vive con la incertidumbre de no saber si podrá pagar las facturas. "No sé qué va a pasar el día 1", lamenta.

"Todo el mundo intuye, pero nadie sabe a ciencia cierta", aporta Borja Calvo. Samuel González, que va a ser padre, afirma que esta situación es "una incertidumbre total". Sus historias son una pequeña parte de los esos casi cuatro millones de españoles afectados por un ERTE, muchos de los cuales no han cobrado la prestación de abril.

Desde el Ministerio de Trabajo insisten en que no hay bloqueo, garantizando el cobro en mayo, como afirmó Yolanda Díaz, que afirmó que "se están reconociendo las prestaciones a un ritmo como nunca".

Desde el servicio público, ponen en relieve el esfuezo que se está haciendo desde el SEPE, donde 3.000 funcionarios tramitan más de 100.000 expedientes al día. Gerardo Gutiérrez, Director General del SEPE, asegura que se están tramitando en un día 110.000 expedientes, cuando lo normal serían 22.000. La prestación se adelantará del habitual día 10 a principios de mes, como se acordó con las entidades financieras.