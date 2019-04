La conversación entre Zaplana y González que demuestra el pelotazo en el Canal de Isabel II en la época de Gallardón

Es la primera foto que vemos de los encuentros de Ignacio González y Eduardo Zaplana que investiga el juez Velasco. Ambos salen del Hotel Eurobuilding de Madrid después de una reunión de poco más de una hora.

Se reúnen allí porque González se sabe ya vigilado y está obsesionado con su seguridad. Lo que no sabe es que agentes de la UCO le están escuchando. Por eso sabemos que ese día hablaron sobre como influir para hacer los cambios que les conviene en las distintas fiscalías. También de cómo Alberto Ruiz Gallardón no se atrevió a privatizar el Canal de Isabel II:

Zaplana: "O sea, que no me extraña nada de lo de... lo raro es que no les vendiera el Canal a los 'business'"

Ignacio González: "Claro, es que no se atrevía"

Zaplana: "No se atrevió, le faltaron cojones"

González le explica entonces al exministro Zaplana porque no se atrevió a hacerlo, según él tenía cadáveres en el armario del Canal: "Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares por cien, con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II".



Un supuesto pelotazo de 70 millones que él mismo confiesa que tapó cuando llegó a la presidencia del Canal, pero del que existen pruebas: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido (...) Yo me encontré a alguien muerto y dije 'tenemos dos, o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo'. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes ni imaginar".

Según fuentes de la investigación, ese dictamen está en poder del juez Velasco que ya investiga esa operación.