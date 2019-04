La contundente respuesta de Pablo Iglesias al discurso machista de Rafael Hernando: "España es un gran país, pero sin ustedes sería mejor"

INDIGNACIÓN EN LA BANCADA DE PODEMOS

"No voy a contestar para no legitimar una manera de hacer parlamentarismo que no se merece esta Cámara", le ha dicho Pablo Iglesias a Rafael Hernando en su respuesta. Anteriormente, Hernando había criticado el discurso de Irene Montero haciendo alusión a su relación con Iglesias. Un comentario machista que provocó la indignación de la bancada de Podemos y el claro disgusto y emoción de Montero.