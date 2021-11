El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Mantiene suspendida, por tanto, su inmunidad europarlamentaria pese a su reciente detención en Italia. Así, sólo la conserva en los desplazamientos al Parlamento Europeo.

Así lo a decidido el órgano europeo este viernes al considerar que la orden europea de detención y entrega emitida contra el exdirigente catalán está suspendida en toda la Unión mientras la Justicia europea (el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE) resuelve la cuestión prejudicial remitida por el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena.

"De este modo, confirma que el proceso penal de que se trata está suspendido hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la petición de decisión prejudicial y precisa que esta suspensión se deriva directamente del planteamiento de dicha petición y no necesita una decisión específica del Tribunal Supremo al respecto", se expone en el comunicado del TGUE al que ha tenido acceso laSexta.

Así, el auto del vicepresidente del Tribunal europeo -que también afecta a las demandas presentadas por los otros dos eurodiputados de Junts, los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí- recalca que las autoridades nacionales del resto de países de la UE, en virtud del principio de cooperación leal, deben tener en cuenta la "suspensión del proceso penal y de la ejecución de las órdenes de detención europeas dirigidas contra los diputados" hasta resolver la prejudicial.

El TGUE explica que las euroórdenes 'no son ejecutables' porque están 'suspendidas' y esta suspensión 'es vinculante'. Por imperativo legal. Es sencillo de entender"

En este sentido, la Justicia europea considera que el episodio ocurrido en Sicilia (Italia), cuando Puigdemont fue detenido en el aeropuerto y puesto en libertad con posterioridad "vienen a confirmar" que no hay riesgo de que un Estado miembro ejecute la euroorden mientras el proceso esté en suspenso, por lo que no existe un riesgo de perjuicio grave que exija devolverle la inmunidad. Esto es, tal y como concluye, si fueran detenidos, como las órdenes están suspendidas no corren el riesgo de ser entregados a España.

Puigdemont no ha tardado en hacerse eco de la decisión tomada por el órgano judicial europeo. A través de Twitter, el expresident ha señalado que "el vicepresidente del TGUE explica que las euroórdenes 'no son ejecutables' porque están 'suspendidas' y esta suspensión 'es vinculante'". Y ha añadido: "Por imperativo legal. Es sencillo de entender". En una línea similar se ha expresado Comín, quien también en Twitter ha destacado que esta decisión "es una revuelta y una desautorización total y absoluta del juez Llarena y del Tribunal Supremo español", y ha advertido de que este es "un paso más hacia el escenario polaco".