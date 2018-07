Entre el silencio oficial y el sentimiento de engaño y fracaso: la tormenta de reacciones a los mensajes de Puigdemont

Los mensajes de Carles Puigdemont a Toni Comín, en los que habla del fin del 'procés' soberanista en Cataluña y de la victoria de Moncloa, no merman el ánimo de los suyos. "Hasta el día que se muera, que espero que sea dentro de muchos años, Puigdemont será el president en cualquier escenario", ha afirmado ante los medios Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados. El partido afirma entender lo complicado del momento.

"El 'procés' no ha acabado, está más vivo que nunca. Todos vamos en la misma línea, aunque la situación es difícil", ha asegurado el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries. No se muestran en la misma posición en Esquerra después de aplazar su investidura. Han salido corriendo, como han podido, y no han hecho valoraciones sobre esos mensajes a Toni Comín. Sí han reaccionado los no independentistas; primero, el Gobierno.

"Yo me quedo con el mensaje que dice que esto ha fracasado, y es verdad", ha resaltado el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. La oposición en el Parlament pide que alguien lo diga en voz alta. "Que estos señores reconozcan en público lo que sabemos que dicen en privado: que esto no va ninguna parte y que Puigdemont no va a volver a ser presidente", ha aseverado la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

En una línea similar se ha expresado la diputada del PP Andrea Levy: "En ese mensaje veo frustración, melancolía y un punto de derrota". Dicen que es hora de aceptar la realidad. "Aquí hay dos caminos: o la insurrección o la aceptación de la legalidad y del Estado de derecho", ha señalado Míquel Iceta, primer secretari del PSC. Aunque no están seguros de que esto signifique el sacrificio de Puigdemont.