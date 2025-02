Junts retira por unanimidad la cuestión de confianza a Pedro Sánchez

Junts per Catalunya ha acordado este lunes que retira la cuestión de confianza a la que pretendía someter al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eso sí, su secretario general, Jordi Turull, ha destacado que la formación que lidera desde Waterloo Carles Puigdemont "mantiene su desconfianza en el PSOE porque no se han materializado los acuerdos".

En quien sí confían los neoconvergentes es en el mediador de las negociaciones que mantienen con el PSOE, de hecho, en palabras de Turull "[Francisco] Galindo merece máximo respeto", quien precisamente este fin de semana solicitó a la formación independentista este extremo, es decir, la retirada de la proposición no de ley. "Él es testimonio de las dificultades, (...) sabe aspectos sensibles", por lo que "pide evitar una ruptura" y así, "dar más tiempo para hacer acuerdos efectivos": "Le debemos confianza, que no tenemos con el PSOE porque se la ha ganado", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que la decisión se ha tomado "por unanimidad" y después de que la Ejecutiva de la formación haya debatido "ampliamente" durante la mañana de este lunes. Está claro que durante este fin de semana algo ha cambiado, puesto que hace tan solo unos días -el pasado jueves- la dirección del grupo parlamentario en el Congreso destacaba que no la retirarían estando dispuestos a llevarla a cabo.

Un fin de semana en el que expresidente y activo importante socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha encontrado con el mismo Puigdemont. Preguntado Turull sobre si ha sido clave esta reunión, ha reiterado que ellos no hablan de las negociaciones, tal y como pide el mediador, quien asegura "cree que esto puede dar un giro a la situación".

De esta manera, todo apunta que en las próximas semanas pueden verse acuerdos materializados, que Junts insiste ya deberían estarlo: "Creo que en pocas semanas se pueden materializar unos cuantos de estos acuerdos que aún no se han materializado", ha dicho Turull desde la sede barcelonesa de la formación

Uno de ellos, podría ser el pacto que contemple la cesión total de las competencias en materia migratoria a la Generalitat de Catalunya por parte del Estado. De hecho, Turull no ha dudado en advertir a los socialistas de que "el próximo paso" sería "la ruptura", cosa que asegura "intenta evitar el mediador".

Eso sí, lo único que está claro en estos momentos es que este martes el pleno del Congreso previsto para las tres de la tarde ya no va a debatir si tramitar o no esa propuesta no de ley en la que se planteaba una cuestión de confianza. Es decir, la Cámara Baja ya no debatirá sobre la supuesta debilidad del presidente del Gobierno que observan los neoconvergentes.

Se trata de una iniciativa que se registró ya en noviembre, convirtiéndola en un elemento de su tira y afloja constante con el Ejecutivo de Sánchez, pues desde Junts se han servido de la medida como moneda de cambio a la hora de exigir ciertas cuestiones al Gobierno. Si bien desde el PSOE decían hace unos días que no les preocupaba que la cuestión de confianza saliera adelante, ahora seguro que respiran mucho más aliviados en Ferraz.