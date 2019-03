Junts pel Sí descarta que otra persona sustituya a Mas como candidato a President

Junts pel Sí no renunciará a Artur Mas como candidato a presidente de la Generalitat, según ha acordado el grupo parlamentario reunido durante más de cuatro horas en el Monasterio de Poblet (Tarragona), ha informado la portavoz parlamentaria Marta Rovira.



El grupo de JxS en el Parlament, con las destacadas ausencias del propio Mas, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la portavoz del Govern en funciones, Neus Munté, se ha reunido en un encuentro que ya estaba programado, según Rovira, pero que se ha celebrado 24 horas después del segundo rechazo de la CUP de investir a Mas presidente de la Generalitat.



"Por unanimidad nuestra propuesta es Artur Mas", ha señalado Rovira, quien ha subrayado también la "unanimidad para seguir adelante con las negociaciones (con la CUP) porque este mandato democrático no lo habíamos tenido nunca y la gente no nos lo perdonaría", en alusión al proceso independentista.



En la reunión también se ha repasado "la hoja de ruta y los compromisos que tenemos, pero también hemos valorado -ha dicho Rovira- el escenario de segunda investidura no favorable" Rovira ha justificado las ausencias de Mas, Junqueras y Munté por "compromisos con agendas de Govern" -Junqueras no forma parte de él y Mas sólo tenía un compromiso a primera hora- y al hecho de que "al ser un encuentro programado, ya estaban disculpados y no les hemos pedido un sobreesfuerzo". En la reunión no se ha tratado sobre la encuesta de opinión de la Generalitat según la cual hay un empate técnico entre independentistas y no independentistas, con una CUP al alza.