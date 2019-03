Junts pel Sí afirma que seguirá esperando a la CUP mientras la oposición habla de "humillación"

CATALUÑA CONTINÚA SIN GOBIERNO

En Cataluña, a quien le toca mover ficha es a la CUP. Junts pel Sí ha dicho que no va a cambiar su oferta y que esperará a que la CUP decida sobre la investidura de Mas el 2 de enero. Raül Romeva afirma que su apuesta sigue sobre la mesa porque no ha sido rechazada. Deja así en manos de la CUP la resolución. El 2 de enero Junts pel Sí y la CUP podrían ponerse de acuerdo, sin embargo, en caso de que no sea así, Romeva no ha aclarado si sigue siendo innegociable la figura presidencial de Artur Mas.