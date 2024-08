El president del Parlament, Josep Rull, anunció este martes que el debate para investir al socialista, Salvador Illa, como president de la Generalitat sería este jueves. Una sesión parlamentaria que podría suspenderse e incluso aplazarse por la vuelta y eventual arresto del expresident Carles Puigdemont. La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha hecho en X "algunas reflexiones" sobre la cuestión.

En primer lugar, asegura que "no deberíamos darla por hecha", en referencia a la posible detención del neocovergente sobre el que pesa una orden de arresto después de que el Tribunal Supremo decidiera no incluirle entre los beneficiados por la ley de amnistía. No obstante, esta afirmación choca con lo que había trasladado Puigdemont en su carta a la ciudadanía que compartió en X el pasado fin de semana desde Waterloo.

"La decisión de ERC de investir a Illa hace que mi detención sea una opción real dentro de pocos días", rezaba el escrito de tres página del líder de Junts que ya lleva siete años fuera de España. En esta misma frase también se sostiene que su vuelta tendrá lugar "dentro de pocos días", tal y como se comprometió en su momento a estar presente en el debate de investidura fuese quien fuese el candidato. Eso sí, esta ya no era la primera vez en la que se comprometía a volver sin llegar a hacerlo en todo este tiempo.

Mientras se espera a que lo haga este jueves, Borrás incluye entre sus reflexiones que "la detención debería hacer daño a España porque la amnistía debe servir para poder hacer política con libertad". Así la presidenta de Junts critica la decisión del Alto Tribunal en la que, tras analizar la norma, excluye de ser amnistiados a aquellos sobre los que pesan delitos de malversación.

Después de que este martes el secretario de Junts asegurara en una entrevista que su formación exigiría la suspensión de la sesión de investidura en el caso de que Puigdemont fuera arrestado, son varios los escenarios que se dibujan ante esta posibilidad. En concreto, Borrás hace referencia a cómo quedarían los plazos para que Cataluña vuelva a tener un Govern y es que el plazo para investir un nuevo president catalán expira el 26 de agosto.

Una fecha a la que no se tendría por qué llegar ante una suspensión de la sesión parlamentaria, puesto que el reglamento establece que esta no puede alargarse más de 24 horas. Sin embargo, sí que se podría llegar a la fecha límite en el caso de que la máxima autoridad del Parlament, Rull, decidiese que en vez de quedar suspendido el pleno quede aplazado. Una decisión que tendría que "consensuar con la Mesa", ha matizado este miércoles.

En una entrevista y al ser preguntado por estas opciones, Rull prefiere no "especular" y esperar "a ver en qué términos se produce [el posible arresto de Puigdemont]. Si es una detención y liberación, si es una detención con medida cautelar de prisión provisional...", ha señalado.

Esta eventual suspensión o aplazamiento en sí no tendría que entorpecer la investidura de Illa respecto a los apoyos de su candidatura. Y es que este mismo martes ERC aseguró su respaldo al socialista aunque el pleno sea pospuesto y Puigdemont detenido. Eso sí, a pesar de todas las dudas que ha habido entre las bases republicanas respecto al acuerdo pactado con el PSC.

PP catalán cree que Rull "retorcerá" el reglamento para adaptarlo a Puigdemont

El líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, considera que Rull "retorcerá" el reglamento de la institución para adaptarlo a las "necesidades mediáticas" del líder de Junts. "Si este jueves Rull decide retorcer el reglamento como ha hecho el separatismo durante estos últimos años, para adaptarlo a las necesidades mediáticas de Puigdemont, lo hará sin pestañear porque alguien le ha permitido que lo haga", ha expresado el presidente del PP catalán en una entrevista en Radio Nacional.

Rull ha recordado que la mesa catalana "tiene mayoría separatista" porque los comunes y el PSC llegaron a un acuerdo con los independentistas para que así fuese y, por ende, ha corresponsabilizado a los socialistas de "cualquier escenario" que se viva durante el día de mañana ante la posible llegada a España del líder de Junts.

"Él (Rull) dispone de un único recurso legal, en el caso de que apareciera por ahí Puigdemont, que es el aplazamiento 24 horas del pleno, pero él no tiene capacidad de suspenderlo", ha asegurado el popular, haciendo hincapié en que su partido estará "escrupulosamente atento" a que se cumpla "rigurosamente" la normativa y que "ahí está el límite" que ellos van a poner.