Junqueras y Romeva recusan a Marchena como presidente del tribunal del 'procés' por el Whatsapp de Cosidó

Los líderes de ERC Oriol Junqueras y Raül Romeva han presentado un incidente de recusación contra el presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena. En el escrito, al que ha tendio acceso laSexta, aseguran que el Whatsapp de Cosidó, en el que se asegura que el PP controlará la Sala Segunda, atribuye al magistrado una determinada orientación política y que por esa razón no tiene la imparcialidad suficiente para dirigir el juicio:

"Ayer aparecía, no obstante, el whatsapp de la vergüenza en el que el portavoz en el Senado del PP, Sr. Ignacio Cosidó, desvelaba la "cocina" del pacto y las espurias finalidades de la elección de vocales y presidencia. El mencionado senador explicaba cómo se había fraguado esa "jugada estupenda" mediante la cual el Magistrado recusado pasaría a la Presidencia del CGPJ con capacidad de "controlar desde atrás" la Sala Penal del TS, presidiendo la Sala del artículo 61 (que se encarga, entre otras cosas, de analizar la imparcialidad de los Magistrados del mismo TS) como manifestación de un "futuro esperanzador", se supone que para los intereses del mencionado partido político. En esa "jugada" la carambola se produciría con la remoción del magistrado De Prada de la AN para así, según el Senador, ocuparle en otras vicisitudes que no fueran las de dictar "Sentencias contra el PP".