Junqueras revela el verdadero significado del "no te preocupes" de Sánchez

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha pronunciado sobre su saludo a Pedro Sánchez durante la sesión constitutiva del Congreso, aclarando el significado del comentado "no te preocupes" que le dirigió el presidente, una frase que PP y Cs relacionaron con una supuesta conversación sobre indultos.

"Le dije que en unas circunstancias normales nos saludaríamos con la mano, pero entendía que en estas circunstancias le incomodara y dijo 'no te preocupes' y me tendió la mano", ha relatado en una entrevista en Rac1.

"Yo no actúo en representación mía, sino de las personas que nos votaron", ha asegurado el diputado, que se encuentra en prisión provisional por su implicación en el procés independentista. "Lo que me toca es ayudar. Si nos tratan de manera injusta no significa que tengamos que actuar de forma poco educada", ha añadido.

"Le dije que deberíamos hablar todos", ha desvelado de su breve conversación con el presidente del Gobierno en funciones, "aunque hablar no sirva de forma inmediata hay que seguir haciéndolo y que todo el mundo escuche". "La gente merece ser escuchada, merecemos ser escuchados", ha insistido Junqueras, que se encuentra a expensas de que la Mesa del Congreso decida si le suspende como diputado, junto a los otros políticos presos.

"No estaba nervioso", ha dicho sobre su salida de prisión para estar presente en el arranque de la legislatura, resaltando que tenía "ganas de saludar a los compañeros de grupo". "Desde aquí [en la prisión madrileña de Soto del Real] es imposible mantener el contacto", ha precisado, "queríamos mostrar nuestra sonrisa a aquellos que nos quieren mal, que por su egoísmo toleran que estemos en prisión".

Asimismo, Junqueras ha revelado algunos detalles sobre su vida actual y cómo sobrelleva su estancia en la cárcel. "No cuento los días que estoy en prisión", ha asegurado, reivindicando que "no tiene ningún sentido que personas que son inocentes estén en prisión. Nada de lo que hemos hecho está en el Código Penal".

No obstante, ha querido relativizar su situación: "El ser humano se adapta a todo", ha dicho, "seguro que hay muchas persones que se sacrifican más y sufren más que yo aquí en la cárcel, gente enferma o con situaciones familiares complicadas". "Nosotros tenemos un entorno hipermovilizado que nos quiere mucho, nos sentimos útiles y muy queridos", ha añadido.

"La noche de Reyes fue jodida, porque tienes ganas de estar con tus hijos", ha confesado, "a mí me ingresaron en prisión el día que mi hijo cumplía cinco años. En mi caso las fechas de prisión coincidieron con fechas familiares importantes".

A pesar de todo, ha asegurado que está "bien". "Preferiría estar en casa, pero somos fuertes y estamos convencidos de que tenemos razón y que esto nos ayudará a hacer un futuro mejor para todos", ha afirmado, "estoy seguro de que ganaremos, nuestra razón es evidente".

"Somos inocentes y la única sentencia debería ser absolución", ha reivindicado, "nos enfrentamos a la injusticia sin miedo, mostrándola al mundo. Estamos aquí para dar la cara y porque somos valientes".