El presidente de Esquerra Republicana ha escrito una carta a la militancia después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que le condena a 13 años de prisión. Encabezada con un "amigos y amigas", a continuación escribe:

"Hoy han querido acabar con nosotros, con toda una generación de catalanes que lucha para conseguir la libertad. Con esta sentencia, quieren destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos, parar y acabar con un movimiento político y democrático y silenciar en todo un pueblo que se quiere expresar a las urnas. Hoy la democracia en el Estado español ha quebrado y sus poderes ejercen la venganza porque no entienden de justicia, de política ni de procesos democráticos. Demuestran un golpe más que la unidad del Reino de España está por encima de cualquier cosa, incluso, de la reputación internacional y, probablemente, de la supervivencia de su propio estado".

Para Junqueras, sobre todo demuestra una cosa, "que los catalanes no tenemos alternativa, no hay otra opción que construir un nuevo estado para huir de este que persigue demócratas, prohíbe votar y protestar y encarcela por ideas políticas. La independencia acontece hoy todavía más que nunca una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática. Yo no quiero que mis hijos crezcan en este estado corrupto, insensible y demofòbico y os bien juro que no descansaré hasta conseguirlo".

"Cuántas veces no hemos dicho que la prisión, por dura e injusta que sea, es solo una etapa más en el camino para lograr la libertad, una etapa para plantar la semilla que tiene que marcar el devenir posterior? En varias ocasiones habíamos expresado que no habíamos tenido una instrucción justa, que no tendríamos un juicio justo y que el Estado se ensañaría. Dos años de prisión preventiva eran el preludio de esta sentencia, una sentencia que no hace más que arreciarme en mis convicciones democráticas y republicanas".

Junqueras ha recordado el fusilamiento hace 79 años del Presidente Companys para añadir: "Hoy quieren volver a acabar con una generación entera de catalanes y catalanas dispuestos a decidir el futuro de su país, decididos a luchar para ganar la libertad definitiva. Y no podrán. Si nuestras abuelas se salieron, en condiciones inmensamente más difíciles, nosotros también lo haremos. Olvidémonos de venganzas, llenémonos de esperanza en estas horas difíciles y convertimos la injusticia en energía, en coraje y fuerza democrática".

"Ante aquellos a quien solo los mueve la voluntad de hacer daño, los decimos que hoy no acaba nada, ni vencéis ni convencéis. Solo os mueve la venganza, os ciega el orgullo herido. Volveremos y volveremos más fuertes. Somos la generación que hemos nacido para ganar. Somos la semilla de todas las victorias. No tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos. Persistís, catalanes, persistís, porque si lo hacemos, ganaremos!", acaba su carta.