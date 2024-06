El hasta ahora presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este miércoles que el objetivo de su partido es "llegar a acuerdos razonables" para la investidura y, en caso de que no sean posibles y haya una repetición electoral en octubre, se ha autodescartado como candidato, porque seguirá inhabilitado.

Después de haber dejado el pasado lunes la presidencia de ERC, para optar a recuperarla en el congreso del partido previsto para el próximo 30 de noviembre, Junqueras ha dicho en Catalunya Ràdio que ahora seguirá su "proceso de escucha activa" a la militancia. Junqueras -que está a punto de dejar de utilizar el teléfono del partido- se ha mostrado de acuerdo en que hace falta "savia nueva" en ERC, aunque "lo importante es que los liderazgos sean buenos".

Como militante de base, Junqueras seguirá con interés las negociaciones sobre la investidura, para la que "ERC debe intentar construir los mejores acuerdos posibles". No se cierra a que ERC acabe prestando sus votos para investir al socialista Salvador Illa, pero subraya que "un acuerdo tendrá sentido o no en función de su contenido". "El objetivo no debe ser llegar a un acuerdo a cualquier precio, ni tampoco negarse a llegar a ningún acuerdo.

"El objetivo debe ser llegar a acuerdos razonables", ha remarcado. Para quitar presión a ERC, cuyos 20 diputados en el Parlament tienen la llave de la investidura, ha dicho que la responsabilidad de entenderse recae, en primer término, en PSC y Junts, porque "comparten un modelo de país" y defienden al unísono proyectos como el Hard Rock, la B-40 o la ampliación del Aeropuerto de El Prat. "Para intentar disimular los acuerdos a los que llegan les va muy bien hacer ver que se pelean", ha afirmado Junqueras, para quien "sería lógico" que Junts y el PSC "continuasen poniéndose de acuerdo".

Estas declaraciones llegan después de que el propio portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, no haya descartado una repetición electoral en Cataluña, señalando que "todo es posible". Mientras, en el PSOE lo tienen claro: "Todos los caminos pasan y llegan a (Salvador) Illa". Así de tajante ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ser preguntado sobre si será investido el candidato del PSC a president de la Generalitat.

"Los catalanes no votaron volver al año 2017", ha aseverado Sánchez sobre la gobernabilidad en Cataluña, defendiendo en TVE que "la democracia siempre encuentra su camino" y repitiendo que "todos los caminos pasan por Illa y llevan a Illa": "Imperará al final el sentido de responsabilidad", ha sostenido.

"Debería ser capaz de ponerse de acuerdo con todos"

Junqueras ha apuntado que ERC "debería ser capaz de ponerse de acuerdo con todos los que quieran llegar a acuerdos" y ha denunciado la "hipocresía" de quienes critican los pactos de los republicanos pero callan cuando Junts y PSC se entienden entre ellos. Si no puede haber un buen acuerdo de investidura, ha advertido, será "perfectamente legítimo" ir a nuevas elecciones, en las que da por hecho que no podrá presentarse porque seguirá inhabilitado.

"Vista la experiencia, el Tribunal Supremo fácil no me lo pondrá", ha augurado Junqueras, convencido de que el Supremo "pondrá todos los obstáculos que pueda" a la aplicación de la ley de amnistía. Preguntado por si la secretaria general de ERC, Marta Rovira, sería la mejor candidata en un escenario de nuevas elecciones, ha dicho que "sin duda" es "una persona muy preparada", aunque "hay muchas personas" del partido también preparadas.

Puigdemont no recibió a Junqueras en Bruselas Sobre la reunión entre Carles Puigdemont y Marta Rovira en Ginebra, avanzada por El Periódico, para negociar la elección de la nueva Mesa del Parlament, no ha confirmado si el partido le informó del encuentro, aunque sí ha expresado toda su "consideración" hacia el nuevo presidente de la cámara catalana, Josep Rull. Por otra parte, Junqueras ha reconocido que "hace tiempo" que no se reúne con Puigdemont, pese a que hubo oportunidades para hacerlo.

"En algunas ocasiones, cuando he estado en Bruselas, he propuesto a su equipo la posibilidad de vernos. Normalmente me han dicho que no tenía agenda disponible", ha explicado. Manos libres para la militancia de Barcelona También se ha referido al hecho de que los militantes de ERC en Barcelona decidirán este jueves, en un congreso extraordinario, si el partido entra a formar parte del gobierno municipal liderado por el socialista Jaume Collboni. Para Junqueras, "si la militancia de Barcelona decide avalarlo, querrá decir que está bien" y habrá que "aplicar el resultado".