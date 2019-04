Junqueras apela al "estoicismo" en una carta desde prisión poco antes de personarse ante el Supremo

Junqueras, que ha sido trasladado al Supremo para exponer su solicitud de revisión del auto por el que se encuentra en prisión preventiva desde hace dos meses, ha dado a conocer así una carta escrita desde la prisión de Estremera (Madrid) y que reproduce la publicación 'El Matí Digital'.

En esta carta, Junqueras explica que no le parece casual "que las prisiones inviten a cultivar una actitud estoica" y, en este sentido, recuerda que la escuela filosófica que tuvo más éxito en la Roma Imperial fue la del estoicismo.

"Esto -afirma- quizá se debe a que la capacidad de mantenerse firme, frente al azar del destino y de la fidelidad a la propia conciencia individual ante un poder político cada vez más despótico, era especialmente útil en aquel período".

Como ejemplo, explica, basta recordar "la dignidad de Séneca en contraposición con los delirios de grandeza y los estallidos de violencia de Nerón".

Junqueras evoca, asimismo, un texto del escritor portugués Fernando Pessoa en el que quiso recrear cómo podía haber sido la educación estoica y que reza: "Como gladiador, condenado por su destino de esclavo a ponerse sobre la arena, saludo, sin que recele el César que haya este circo rodeado de estrellas. Saludo de frente, sin orgullo, porque el esclavo no puede tener, sin alegría, que no puede ser fingida por un condenado. Aun así, saludo, porque no quiero faltar a la ley, que toda la ley me falte. Y, acabando de saludar, me clavo en el pecho del espada, que ya no me servirá para combatir. Si el vencido es quien muere y el vencedor quien mata, con ello, confesándome vencido, me intuyo vencedor".