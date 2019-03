Julián Muñoz, muy deteriorado físicamente, no tendrá que acudir a todas las sesiones del juicio 'Fergocon'

Esta decisión ha sido adoptada por los magistrados después de que el abogado defensor del ex regidor, Javier Saavedra, haya pedido que su cliente no asista a todas las sesiones de la vista oral debido a sus enfermedades.

El tribunal ha dado la palabra a todas las partes personas en el procedimiento y ninguna se ha opuesto por lo que han preguntado a Julián Muñoz si quería comparecer todos los días. Muñoz, con un estado de salud muy deteriorado, ha insistido al Tribunal que "físicamente" no cree que "pueda aguantar" debido a sus problemas de salud y ha relatado que en ocasiones tiene que salir al hospital y se cansa mucho. El exalcalde ha asistido al juicio con una camiseta negra y pantalón de chándal y continuamente se pone un pañuelo en la boca.

"No voy aguantar el trasiego de ir y venir de la cárcel al juicio", ha relatado Muñoz, que ha dicho que si tiene que acudir, irá. "Vengo, pero creo que no voy aguantar", ha incidido. El juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados está sentado el abogado y expresidente del Sevilla FC José María del Nido y otras once personas, entre ellas el exalcalde marbellí y dos hermanos del expresidente del Sevilla FC. en contrataciones por parte del Consistorio en 2001 y 2002.