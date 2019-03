13:52 | Se suspende la sesión hasta las 16:00 horas.

13:48 | Trapero asegura que los Mossos no tenían efectivos suficientes para hacerse cargo por sí solos del orden público: "Ellos [Policía y Guardia Civil] tenían 6.000 y nosotros 800 [agentes]". Trapero justifica que no se cerrasen colegios electorales los días anteriores al referéndum del 1-O porque en ellos no se estaban realizando labores de preparación de la consulta, aunque admite que había actividad en los mismos.

13: 42 | Acerca de la reunión con la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas, asegura que esta dejó claro que su instrucción sustituía las de la Fiscalía.

13:24 | Trapero data la primera reunión con el coronel Pérez de los Cobos de la Guardia Civil el día 21: "Me dio un conjunto de instrucciones sin que nadie me dijera que era él quien me tenía que dar las órdenes". Admite que expresó su desacuerdo con De los Cobos el día 23 de septiembre y que durante esa reunión de coordinación se discutió el uso de la fuerza y hubo momentos de "tensión dialéctica": "Pude no usar las palabras adecuadas".

13:16 | Josep Lluís Trapero defiende la actuación de los Mossos d'Esquadra: "La actuación de los Mossos siempre fue la de cumplir con la ley". Admite que informó al conseller Forn de las instrucciones de la Fiscalía: "Estábamos en un contexto en que las órdenes se publicaban en la prensa y necesitábamos recursos para cumplir las órdenes".

13:09 | Vox finaliza su interrogatorio. Toma la palabra el fiscal Javier Zaragoza.

A la pregunta sobre la dimisión del conseller de Interior, Jordi Jané, asegura que este "estaba incómodo" por "la deriva política". Explica que también habló con Albert Batlle, entonces director de la Policía catalana, y que este le comunicó que iba a renunciar.

13:02 | Trapero cifra en 134 los puntos de votación que fueron desocupados por los Mossos durante el 1-O, y en 250 los que no llegaron a abrir "por la acción de la primera patrulla de Mossos". Añade que hubo "104 intervenciones de ARRO" que en algunos casos lograban convencer a la gente o sacarla o colocarse delante para que no pudiera entrar más gente a votar". En cuanto a las incautaciones practicadas por los Mossos, informa de "432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobres, cuatro ordenadores, un teléfono móvil y documentación".

A la pregunta de Ortega Smith de si se modificaron 11.000 actas de ese día, lo niega: "No es cierto. Las originales están depositadas en el TSJ".

12:55 | Trapero explica que los Mossos carecían de los efectivos que preveía la instrucción de la Fiscalía: "La instrucción de la Fiscalía decía que había que hacer un cerco de 100 metros alrededor de los colegios electorales, de los 2.300, desde el viernes". A la pregunta de si los tenían: "Claro que no". Asegura que la instrucción de la Fiscalía y lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia "eran instrucciones diferentes".

12:53 | La acusación popular pregunta a Trapero si mandó un correo al conseller Forn sugiriendo la necesidad de adoptar medidas para "contrarrestar" la instrucción de la Fiscalía: "En absoluto".

12: 47 | El mayor recuerda haber asistido en reiteradas ocasiones a reuniones de coordinación convocadas por el coronel Pérez de los Cobos, pero insiste en que las órdenes a los Mossos estaban a su cargo. Reconoce que "no se compartía el criterio respecto a la designación de esa persona", y matiza que "una cosa es no compartir esa decisión [..] y otra muy diferente no respetar la decisión de la Fiscalía".

12: 41 | Ortega Smith pregunta por el objetivo del dispositivo Ágora con respecto al referéndum del 1 de octubre. Trapero detalla que "es un dispositivo para dar seguridad ante unos momentos que Cataluña está en un momento de conflictividad", "en previsión y prevención" de posibles incidentes. "Por supuesto [el dispositivo Ágora] no tenía ninguna finalidad de facilitar el referéndum".

12:38 | Se reanuda la sesión. El letrado Ortega Smith, de la acusación popular ejercida por Vox, proseguirá con su interrogatorio al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero.

12:00 | El juez Marchena ordena un descanso de media hora.

11:57 | Sobre el dispositivo Ágora: "era un dispositivo de seguridad de tipo gubernativo, no tiene que ver con órdenes judiciales". A la pregunta de si el entonces conseller de Interior, Joaquim Forn, modificó ese dispositivo, responde que no "hubiese sido una aventura porque el señor Forn no es un técnico de la policía".

11:48 | De nuevo, acerca de la comitiva judicial: "El interlocutor [con la secretaria judicial] era un mando de la Guardia Civil". Justifica la formación de dos pasillos frente a la Conselleria de Hacienda y asegura que el de voluntarios "no era incompatible" con el que formaron los Mossos.

11:40 | Javier Ortega Smith le pregunta por el registro, ese mismo 20 de septiembre, a la sede de la CUP: "El interlocutor [con la secretaria judicial] era un mando de la Guardia Civil". Justifica la formación de dos pasillos frente a la Conselleria de Hacienda y asegura que el de voluntarios "no era incompatible" con el que formaron los Mossos.

11: 35 | Trapero asegura que ofreció una salida segura a la comitiva judicial y explica el motivo por el que se planteó una salida del edificio por la azotea: "Queríamos ahorrarnos el tiempo de organizar otra vez el cordón [policial]". Sobre la salida de la secretaria por el teatro Coliseum: "Tuvieron que esperar a acabar la obra, pero no es verdad que saliera camuflada con el público".

11: 27 | Sobre la llamada del magistrado del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Trapero afirma que en un principio pensó que el número que era el de un periodista. Posteriormente, devuelve la llamada: "El juez me dijo que está la secretaria judicial que no podía salir. Nos quedamos extrañados porque no es lo que vivimos en el centro de coordinación". "No teníamos la percepción en aquel momento de que la comitiva judicial había acabado la diligencia y que querían salir".

11:18 | El primer turno de preguntas es el de la acusación popular ejercida por Vox. Josep Lluís Trapero afirma que el 20 de septiembre de 2017 habló por teléfono varias veces con Jordi Sànchez, entonces presidente de la ANC.

11:14 | El tribunal llama a declarar al mayor Josep Lluís Trapero. Aparece acompañado por su abogada, Olga Tubau. Se le recuerda la posibilidad de no declarar. Su defensa pide tomar la palabra, pero el juez Marchena no permite la intervención.

El mayor Trapero afirma que contestará a las preguntas.

11:08 | A las preguntas de las defensas sobre el carácter urgente de la campaña, reitera que se debía a la falta de tiempo antes de que acabase el ejercicio presupuestario: "Se acaba en diciembre y [la campaña] se puso en marcha en septiembre"

10:48 | Comienza el turno de la Abogacía del Estado.

En relación con las mencionadas facturas de la CCMA sobre publicidad institucional, Teresa Prohias insiste en que la Corporación no factura directamente con la Generalitat, sino a través de empresas de inserción de publicidad. Ante las preguntas de la abogada del Estado Rosa María Seoane: "Nosotros sin un expediente de contratación entendemos que no tenemos ese gasto. Yo no puedo hacer nada fuera del procedimiento".

A la pregunta de cómo se justificó el carácter urgente de la tramitación de la citada campaña Civisme: "Lo que yo sé respecto a la urgencia de ese expediente es que estábamos en septiembre, el presupuesto se acaba en diciembre (...) había poco tiempo para realizar la campaña". "Así se consideró por los organizadores de la campaña"

10:10 | Es llamada a declarar como testigo Teresa Prohias, que era directora de Servicios de la Presidencia en 2017. Interrogada por la fiscal Consuelo Madrigal, asegura que la distribución de papeletas no correspondía a su departamento.

Sobre el presunto pedido de material electoral a Unipost por valor de 240.000 euros: "Yo entiendo que no se hizo un pedido". En cuanto a la campaña de registro de catalanes en el exterior, explica que la Generalitat no llegó a abonarla "porque se abrieron diligencias en el juzgado número 13 de Barcelona".

En lo relativo a la campaña 'Civisme', reconoce que se determinó su carácter urgente: "Consta en el expediente que es de carácter urgente". Asimismo, detalla que el concurso para realizarla quedó desierto. Sobre los anuncios de la misma emitidos en la Corporación Catalana de Medios: "Las facturas de la CCMA no constaban en ningún registro electrónico de la Generalitat".

10:05 | Antoni Molons García, ex secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, se acoge a su derecho a no declarar por estar imputado en el Juzgado número 13 de Barcelona, en el marco de la investigación de la organización del 1-O.

10:00 | Da comienzo la sesión del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena.

9:45 | Comenzamos la retransmisión en directo de una nueva jornada del juicio del procés. En la sesión de este jueves han sido llamados a declarar varios de los principales investigados por los preparativos del referéndum. Además, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tendrá su turno para replicar a las acusaciones de connivencia del cuerpo con el 1-O, aunque puede acogerse a su derecho a no declarar, sigue a la espera de ser juzgado por rebelión en la Audiencia Nacional.