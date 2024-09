En sus interrogatorios, el juez Peinado no se corta. Si alguno de los testigos citados durante la investigación del caso Begoña Gómez no contesta lo que esperaba, deja frases como la siguiente: "Vamos a ver, yo no sé si usted ha percibido algún indicio de oligofrenia en alguno de los presentes en esta sala".

laSexta ha accedido a los audios de las declaraciones del caso, en las que escuchamos al magistrado interrogar, entre otros, al consejero delegado del Grupo Barrabés, con el que se ensaña especialmente por usar la expresión "de repente" para referirse a la forma en la que se aceleraron los procesos debidos a la pandemia.

"De repente... Eso de 'repente'... ¿Qué es lo que quiere decir con esa expresión, ese vocablo o ese sintagma? Las cosas que le pregunto no ocurren de repente, ocurren por algo que es el algo", asegura Peinado. Ya lo habíamos visto con el abogado de Begoña Gómez, con un Peinado que quiere que se escuche la voz de la mujer del presidente. No obstante, su tono no es más rebajado con el resto de testigos, como en el siguiente intercambio con la letrada de la defensa de Marc Simón.

Letrada - "¿Recuerda si en marzo de 2007 se firmó con la Complutense un acuerdo marco?".

Marc Simón - "Creo que sí que había habido ya".

Juez Peinado - "No le han preguntado por sus creencias".

Otro ejemplo: Barrabés dice que cuando a él lo contratan el máster ya estaba creado, pero utiliza la expresión "cuando yo llegué". "¿Y a dónde llegó? ¿Por qué llegó? ¿A petición de quién llegó? ¿En qué consistió lo que usted hizo cuando llegó? ¿A dónde llegó?", pregunta de forma insistente.

Y si no le gustan las respuestas, insiste de forma constante: "Recuerde que se encuentra bajo juramento. Recuerde que se encuentra bajo juramento". Pero más allá de las respuestas, el conflicto puede ser un gesto de la abogada del Estado.

"Con independencia de que usted comparta o no las preguntas que está formulando la compañera como las respuestas del investigado tengan que dar lugar a hilaridad, motivo de esbozar sonrisas sarcásticas como está haciendo, le ruego que se abstenga de hacerme ningún gesto en ese sentido". Es la reacción de un juez Peinado a cualquier gesto, pregunta o respuesta que no le cuadre.