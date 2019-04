Juanma Moreno: "Susana Díaz ni se habla con Pedro Sánchez, están siempre a la gresca"

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado del líder del PSOE que "Pedro Sánchez no viene a Andalucía porque Susana Díaz no lo invita" y porque "ella no tiene el apoyo de nadie, y está sola, por su enorme soberbia y por la situación de ruptura de su partido".

"Yo puedo hablar con el presidente de su partido, pero ella ni se habla con el suyo, y están siempre a la gresca", ha asegurado Moreno en respuesta a las críticas de Díaz por las visitas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Andalucía.

También ha atribuido que Sánchez no visite Andalucía a que "tendría que dar explicaciones sobre los 300 imputados, 50 de ellos altos cargos, y los miles de millones extraviados" en el caso de los ERE fraudulentos.

De Susana Díaz se ha preguntado que "quién garantiza que no abra las puertas a Podemos y lleve a Andalucía a la desesperanza", y ha asegurado que los socialistas andaluces "pactarán con Podemos, con IU y con quien haga falta para mantenerse en el poder".