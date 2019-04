Juan Marín, Ciudadanos: "Lo que ahora pretendemos es convertirnos en oposición"

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, ha afirmado que no se van "a oponer a ninguna comisión de investigación" en la Cámara andaluza y que, después de apoyar la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta, ejercerán una oposición "firme y responsable".

En declaraciones tras la votación en la que Díaz ha logrado el respaldo para ser investida presidenta, Marín ha insistido en que "lo que se ha firmado con el PSOE es lo que se ha visto" y en que su grupo "no se va a oponer a ninguna comparecencia de un consejero ni a ninguna comisión de investigación".

"No hemos firmado ningún tipo de pacto ni de acuerdo con el PSOE en ese sentido", ha insistido Marín, que ha defendido que su grupo ha sido "responsable" al respaldar a la candidata socialista porque "Andalucía necesitaba empezar a trabajar".

"Si Ciudadanos no hubiera apoyado la investidura de la única candidata que había, porque no había otra, no se podía haber empezado ni con comisiones de investigación, ni con sesiones parlamentarias ni con propuestas de ley ni con absolutamente nada", ha enfatizado el dirigente andaluz.