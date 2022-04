El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha asegurado que el adelanto de las elecciones andaluzas al 19 de junio no garantiza la aprobación de un presupuesto en 2023, como ha esgrimido su socio de gobierno y presidente andaluz, Juanma Moreno (PP).

"No tenemos nuevos presupuestos, tenemos los prorrogados. Y hemos desplegado los fondos europeos. Unas elecciones no te garantizan que vaya a haber presupuestos", ha recordado el líder andaluz de Ciudadanos en una entrevista en la Cadena Ser.

En esta línea, ha asegurado que no cree que "haya desconfianza para convocar unas elecciones": "Cuando convocas elecciones lanzas los dados y no sabes cómo van a caer. Podíamos haber culminado un verano buenísimo. Y generando empleo y haberlas convocado en septiembre. En Andalucía, Ciudadanos le ha dado estabilidad".

El líder de Ciudadanos en Andalucía también ha sido tajante cuando ha sido preguntado sobre si pactaría un gobierno con la extrema derecha de Vox. "No voy a pactar un gobierno con Vox, ¿el PP lo haría?", se ha preguntado.

"Evidentemente, no. Ciudadanos votaría no. No quiero a la ultraderecha en el Gobierno. Para Vox hay una parte de los andaluces que si no comulgan con ellos son los malos", ha apuntado, recordando que defenderá "el proyecto liberal de centro": "Sin Ciudadanos no hubiera habido cambios en Andalucía donde la corrupción campaba a sus anchas. Voy a ir con alegría y voy a defender el proyecto".

Marín, además, ha negado que haya sido tentado por Juanma Moreno para unirse a las listas del PP: "No. Juanma y yo respetamos las posiciones. Somos amigos además de compañeros de trabajo. No voy a apoyar ningún Gobierno donde esté la extrema derecha ni la extrema izquierda".